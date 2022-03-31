Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

Німеччина готова дати гарантії безпеки Україні, проте заявляє, що війна продовжується і до прориву в мирних переговорах ще не дійшли.
Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в ефірі ARD, повідомляє “Європейська правда”.
Відповідаючи на питання ведучої щодо можливості надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також за свободу Європи.
Однак міністр визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, щоб можна було чекати прориву.
“Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому”, – заявила Бербок.
Раніше в німецькому уряді повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна “в цілому” готова виступити гарантом безпеки України.
Читайте також:
Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!