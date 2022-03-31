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Через війну Росії проти України загинули вже 148 дітей

31/03/2022 10:55

Унаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 31 березня в Україні загинули 148 дітей, 232 – поранені.

Про це у четвер, 31 березня, повідомили в офісі генерального прокурора.

“Найбільше постраждало дітей у Київській (69), Донецькій (57), Харківській (53), Чернігівській (41), Миколаївській (30), Луганській (30), Запорізькій (22), Херсонській (27), столиці (16), Сумській (16), Житомирській (15) областях”, – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли в Україні пошкоджено 797 закладів освіти, 76 із них зруйновані повністю.

“Ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях”, – додали в ОГП.

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