Через війну Росії проти України загинули вже 148 дітей

Унаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 31 березня в Україні загинули 148 дітей, 232 – поранені.
Про це у четвер, 31 березня, повідомили в офісі генерального прокурора.
“Найбільше постраждало дітей у Київській (69), Донецькій (57), Харківській (53), Чернігівській (41), Миколаївській (30), Луганській (30), Запорізькій (22), Херсонській (27), столиці (16), Сумській (16), Житомирській (15) областях”, – йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли в Україні пошкоджено 797 закладів освіти, 76 із них зруйновані повністю.
“Ці цифри не остаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях”, – додали в ОГП.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!