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“Прикинь, як вони жили?”: СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, яка просить вкрасти в Україні ноутбук і костюм. ВІДЕО

30/03/2022 13:28

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену телефонну розмову одного з рашистів, у якій дружина окупанта просить його вкрасти у домівках українців ноутбук, кросівки і костюм потрібного розміру.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео пресцентр СБУ оприлюднив уранці в середу, 30 березня.

Окупант розповідає дружині, що вже “трохи підкрав косметики”, але “пробники, правда»” і кросівки.

На що вона відповідає, що це “привіт з України буде”.

“Чо’, нормально. Ну яка російська людина не зіпре нічого”, – каже весело жінка.

Окупант розповів дружині, що “тут всі сумками тягнуть”.

“Ну, тут спортивна сім’я така живе, я вітамінів набрав дорогих, нові футбольні майки та хокейні”, – сказав він.

Ворог заявив, що в Україні “речі якісні, звичайно” і він “офігів, коли зайшов до кімнати”.

“Прикинь, як вони жили – так? І як ми живемо? Ось за це б’ються. Вони кажуть: “Ми нормально жили, це ви сюди прийшли”, – відповіла йому дружина.

У відповідь загарбник сказав, що в будинку, в якому вони займаються мародерством, “ремонт офігенний просто”.

“Каменем обкладено, меблі плетені всі. Ми тут другий день у сауні паримося“, – сказав рашист.

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Україна

“Прикинь, як вони жили?”: СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, яка просить вкрасти в Україні ноутбук і костюм. ВІДЕО

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену телефонну розмову одного з рашистів, у якій дружина окупанта просить його вкрасти у домівках українців ноутбук, кросівки і костюм потрібного розміру. Як передає...

Війна з Росією

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