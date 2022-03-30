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Парламент Канади проголосував за безвіз для України

30/03/2022 09:01

Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною.

Як передає “Новинарня” вранці в середу, 30 березня, депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

“Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі”, – йдеться в ухваленому звіті.

Депутати також рекомендують урядові “збільшити кількість персоналу, щоби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу”.

Окрім цього, в ухваленому документі уряд закликають “підтримати українців та інших мешканців країни, які постраждали від конфлікту”.

“Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право”, – наголошується у звіті.

Рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

Зараз у Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.

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Україна

Парламент Канади проголосував за безвіз для України

Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною. Як передає “Новинарня” вранці в середу, 30 березня, депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового...

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