На Донбасі за добу ЗСУ відбили п’ять атак росіян

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На Донеччині та Луганщині протягом доби ЗСУ відбили п’ять атак росіян, зинищивши чимало військової техніки.

Про це увечері в середу, 30 березня, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

“Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету.

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