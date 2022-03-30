На Донбасі за добу ЗСУ відбили п’ять атак росіян

На Донеччині та Луганщині протягом доби ЗСУ відбили п’ять атак росіян, зинищивши чимало військової техніки.
Про це увечері в середу, 30 березня, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.
“Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника та одну крилату ракету.
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