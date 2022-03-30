Мем маркетолога про Богородицю з ” джавеліном” зібрав $1 млн для України

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Маркетолог із Торонто Крістіан Борис створив наліпку вартістю $10, щоб допомогти українським дітям і зробити внесок у допомогу Україні, а зібрав уже більш як $1 млн.

Зображення Богородиці з протиракетним комплексом “джавелін” у руках з’явилося ще до повномасштабного вторгнення. Уже після 24 лютого зображення стало вірусним, а мерч із нею продали вже на понад мільйон доларів, йдеться в матеріалі Kyiv Independent.

“Автор створив сайт SaintJavelin.com, щоб продавати наліпки онлайн. Але згодом асортимент поповнили серія футболок, прапорів, постерів. Продажі розширили на 60 країнах. Першою ціллю були $30 000 для всього благодійного проєкту. Але вже за місяць канадець зібрав понад мільйон доларів”, – йдеться в матеріалі.

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