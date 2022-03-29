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Збитою над Києвом ракетою пошкодило маєток експрем’єра Фокіна

29/03/2022 00:02

Приватний будинок у Дарницькому районі Києва, який у ніч на 28 березня був пошкоджений унаслідок збиття російської ракети силами ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України, скандальному члену ТКГ Вітольду Фокіну.

Цю інформацію сам Фокін підтвердив у коментарі “Радіо Свобода“.

“Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки умовно плівкою не покриють, повернутися не можу”, – додав Фокін.

“Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо”, – зазначив колишній глава уряду.

Проєкт “Схеми” “Радіо Свобода” поширив кілька фото, зовні та зсередини, на яких видно вибиті шибки в маєтку.

За даними видання, від уламків ракети постраждало ще кілька будинків – там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що в Дарницькому районі уламки ракети спричинили пожежу у приватному будинку.

“27 березня о 23:12 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Дарницького району столиці. Вогнеборці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі”, – йшлося в повідомленні ДСНС.

Пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували о 01:24.

Нагадаємо, Вітольд Фокін був прем’єр-міністром України 23 жовтня 1990-го – 1 жовтня 1992 року.
У новітній час він зажив скандальної слави як перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу (призначений туди з подачі Леоніда Кравчука у серпні 2020 року). На цій він посаді відзначився закликами до легалізації російсько-терористичних формувань в ОРДЛО. Був звільнений із ТКГ 30 вересня 2020 року.

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Україна

Збитою над Києвом ракетою пошкодило маєток експрем’єра Фокіна

Приватний будинок у Дарницькому районі Києва, який у ніч на 28 березня був пошкоджений унаслідок збиття російської ракети силами ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України, скандальному члену ТКГ Вітольду Фокіну....

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