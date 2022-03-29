Сили ППО збили над Львівщиною три ворожі ракети

Українська ППО збила три російські ракети над Львівської областю.
Про це вранці у вівторок, 29 березня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Впродовж минулої доби сирени на Львівщині тричі сповіщали про провітряну тривогу. Перша тривога була о 12:52, наступна пізно ввечері о 21:39 і остання о 03:46. Щоразу йшлося про загрозу ракетного удару.
“Три ракети збила наша Протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава. Пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає”, – зазначив Козицький.
У службі зв’язків з громадськістю ПвК “Захід” повідомили, що ворожі ракети були випущені з території Білорусі.
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