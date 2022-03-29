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Сили ППО збили над Львівщиною три ворожі ракети

29/03/2022 11:27

Українська ППО збила три російські ракети над Львівської областю.

Про це вранці у вівторок, 29 березня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Впродовж минулої доби сирени на Львівщині тричі сповіщали про провітряну тривогу. Перша тривога була о 12:52, наступна пізно ввечері о 21:39 і остання о 03:46. Щоразу йшлося про загрозу ракетного удару.

“Три ракети збила наша Протиповітряна оборона у Золочівському районі. Загорілася трава. Пожежу локалізували. Загрози для жителів району нема. Жертв немає”, – зазначив Козицький.

У службі зв’язків з громадськістю ПвК “Захід” повідомили, що ворожі ракети були випущені з території Білорусі.

“Із території Республіки Білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку міста Львова. Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру. Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня”, – повідомила пресслужба ПвК “Захід”.

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