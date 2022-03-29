Росія заявила, що “кардинально скоротить бойові дії” на двох напрямках

Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
Про це у вівторок, 29 березня, пишуть РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ
Зазначається, що Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
Подробиць таких рішень поки не повідомляють.
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