Під Харковом ліквідували командира 200-ї бригади ЗС РФ Дениса Курила

У Харківській області українські військовослужбовці ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Дениса Курила.
Про це вранці у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба Управління стратегічних комунікації Збройних сил України.
“У боях під Харковом ЗС України ліквідовано командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 200-та бригада окупантів зазнала найбільших втрат під час виконання так званої “спеціальної військової операції”.
“За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр ЗС РФ.
Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців”, – додає пресслужба СтратКому ЗСУ.
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