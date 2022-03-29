Через санкції в РФ зривається виконання оборонного замовлення, – ГУР

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Міноборони Російської Федерації терміново збирає дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які перебувають на межі зриву через санкційний тиск.

Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба повідомили Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що зважаючи на вимоги начальника управління військових представників МО РФ, які надійшли до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі.

“Протягом останніх десятиліть військове виробництво та «переозброєння» армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим“, – йдеться у повідомленні.

На сьогодні яскравим прикладом “технологічної незалежності” та “імпортозаміщення” РФ стала ситуація із заводом КАМАЗ.

“Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали “класичними”, – наголосили в пресслужбі ГУР.

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