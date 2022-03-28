Home / Війна / За добу Харківщину окупанти обстріляли понад 200 разів, зокрема із забороненої зброї

За добу Харківщину окупанти обстріляли понад 200 разів, зокрема із забороненої зброї

28/03/2022 11:54

Протягом минулої доби російські окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених “Смерчів”.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу “Смерч” – касетних боєприпасів, які заборонені відповідними міжнародними договорами”, – зазначив він.

Водночас Збройні сили України на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Село Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і зачищене від окупантів. Так само звільнені від загарбників Вільхівка та Гусарівка, що біля Балаклії.

В Ізюмі тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 33 – 28.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До суду в Гаазі у зв’язку зі злочинами РФ в Україні звернулися 42 країни, – Малюська

Станом на нині вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з воєнними злочинами російських окупантів в Україні. Про це вдень у понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse