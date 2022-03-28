За добу Харківщину окупанти обстріляли понад 200 разів, зокрема із забороненої зброї

Ілюстративне фото

Протягом минулої доби російські окупанти понад 200 разів обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів, а також із РСЗВ, зокрема із заборонених “Смерчів”.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

Також зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу “Смерч” – касетних боєприпасів, які заборонені відповідними міжнародними договорами”, – зазначив він.

Водночас Збройні сили України на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ.

Село Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і зачищене від окупантів. Так само звільнені від загарбників Вільхівка та Гусарівка, що біля Балаклії.

В Ізюмі тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 33 – 28.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ