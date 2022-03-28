З початку війни Росія вбила 143 дитини, – ОГП

Уже 143 дитини загинули через збройну агресії РФ в Україні.
Про це вранці 28 березня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
“143 дитини загинуло та 216 поранено за час повномасштабних бойових дій на території України, які веде Росія.
Найбільше постраждало дітей у Київській – 67, Харківській – 49, Донецькій – 53, Чернігівській – 38, Миколаївський – 30, Луганській – 27, Запорізькій – 21, Херсонській – 24, столиці – 16, Житомирській – 15 та Сумській – 14 областях”, – ідеться в повідомленні.
Через бомбардування та обстріли станом на ранок 28 березня в Україні пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю.
Найгірша ситуація з цим у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
“Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях”, – зазначили в ОГП.
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