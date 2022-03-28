У Маріуполі загинуло вже майже 5 тисяч людей, пошкоджено 90% багатоповерхівок

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У Маріуполі за час російської облоги загинуло майже 5 тисяч людей.

Такі дані надав ЗМІ мер Маріуполя Вадим Бойченко у понеділок, 28 березня.

“За 27 діб облоги, станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, з них приблизно 210 дітей”, – йдеться в повідомленні, яке цитує “Укрінформ”.

За вказаний період ворожими обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, що становить 90% від загальної кількості, з них прямим влучанням – 1560 (60%), а зруйновано 1040 (40%). У приватному секторі пошкоджено 61 200 будівель (90%), з них прямим влучанням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).

Також зруйновано три лікарні, пошкоджено ще сім.

Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.

У місті пошкоджено також два заводи, порт та військову частину.

До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В облозі залишилося 170 тисяч осіб, депортовано до Росії – 30 тисяч, поінформував Бойченко.

Міський голова Маріуполя зазначив, що ці дані є лише приблизними, адже точно порахувати загиблих зараз неможливо, оскільки постійно тривають бої.

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