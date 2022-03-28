Слідчі Донеччини відкрили 365 справ через воєнні злочини РФ

Російські військові на Сумщині. Фото: Reuters

За місяць війни слідчі Донецької області відкрили 365 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Російської Федерації.

Про це в понеділок, 28 березня, інформує пресслужба Національної поліції України.

“Загалом з моменту повномасштабного вторгнення російських військ до України поліцейські Донеччини задокументували 655 кримінальних правопорушень. Більш як половина з них вчинені російськими військовими”, – йдеться у повідомленні.

Так, з 24 лютого 2022 року слідчо-оперативні групи здійснили понад 300 виїздів на місця обстрілів для документування злочинів, вчинених окупаційними військами РФ на Донеччині.

Станом на 26 березня задокументовано 365 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території Донеччини. Зокрема, за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) відкрито 214 кримінальних проваджень, за ст. 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) – 151. Затримано 5 осіб, наразі вони перебувають під вартою.

“Водночас криміногенна обстановка на Донеччині контрольована. В умовах війни поліцейські Донеччини утримують правопорядок, розкривають загальнокримінальні злочини, а також займаються евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги”, – зазначають у Нацполіції.

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