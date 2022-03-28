Письменник і волонтер Сергій Жадан потрапив під обстріл у Харкові

Ілюстративне фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

Письменник і волонтер Сергій Жадан потрапив під ракетний обстріл у Харкові.

Про він написав на сторінці у ФБ у четвер, 28 березня.

“Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все. Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?))), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч. Бережіть себе, дорогі брати і сестри”, – написав він на сторінці у ФБ.

З перших днів широкомасштабного вторгнення Сергій Жадан у своєму рідному Харкові займається волонтерством – допомагає як цивільним, так і військовим.

Нагадаємо, що Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури.

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