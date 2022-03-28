“Мінус одна птічка рашистська”: воїни 14 омбр збили літальний пристрій окупантів

Ілюстративне фото

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на одному із напрямків фронту збили літальний пристрій російських окупантів.

Про це вранці в понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба 14 омбр.

“Мо#кальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади! Мінус одна птічка рашистська… Плюс один урок до Перемоги! Князівські воїни знищують мерзоту на землі і в повітрі!”, – йдеться в повідомленні.

У бригаді не уточнили тип збитого літального пристрою. Фото зі знищеним гелікоптером – ілюстративне.

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