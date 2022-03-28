До суду в Гаазі у зв’язку зі злочинами РФ в Україні звернулися 42 країни, – Малюська

Станом на нині вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з воєнними злочинами російських окупантів в Україні.

Про це вдень у понеділок, 28 березня, повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“В разі визнання Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів російських військ причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду.

Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких вже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви і підтримали таке розслідування МКС”, – сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Урядовець пояснив, що політичним чи військовим керівникам з Росії не допоможе дипломатичний паспорт – вони будуть затримані на території будь-якої європейської або іншої країни, передані в Гаагу і ув’язнені.

Міністр додав, що особам, яких суд визнає винними, загрожує тривале позбавлення волі.

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