У знищеному рашистами архіві СБУ в Чернігові зберігалося 13 тисяч справ репресованих

Спричинена російським обстрілом пожежа в будівлі Управління СБУ в Чернігівській області, 25 лютого 2022 року

Рашисти знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині, де зберігалося близько 13 тисяч справ репресованих у радянські часи та безліч інших важливих документів, які тепер втрачені назавжди.

Про це написав директор Архіву національної пам’яті Ігор Кулик.

“Росіяни знищили архів Служби безпеки на Чернігівщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Це означає, що документів про репресованих за часів СРСР із Чернігівщини більше немає”, – зауважив очільник Архіву нацпам’яті.

Він підкреслив, що в підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: близько 13 тисяч справ на репресованих, а також документи радянської спецслужби – накази, переписки, особові та агентурні справи ХХ століття.

“На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом”, – констатував Кулик.

Він також наголосив, що Цієї трагедії можна було б уникнути, якби справи були вчасно передані до Архіву національної пам’яті.

“Зупинка реконструкції на Пухівській, 7 зробила це неможливим, і важливі документи тепер втрачені назавжди”, – зауважив архівіст.

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