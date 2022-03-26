У День НГУ президент нагородив нацгвардійців

Нагороджені бійці НГУ. Фото: пресслужба президента

У День Національної гвардії України, 26 березня, президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців НГУ, які проявили особисту мужність і самовідданість під час відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Про це в суботу повідомила пресслужба глави держави.

“Хочу подякувати за вашу службу кожному й кожній. За вашу роботу, за те, що захищаєте нашу територіальну цілісність, суверенітет, всі наші сім’ї”, – сказав Зеленський.

Зокрема, відзнаки отримали:

Солдат Андрій Єсаульцев – проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту “Антонов”.

Майор Олександр Солонько – захищав аеропорт “Київ” і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою взяв у полон п’ятьох диверсантів.

Солдат Роман Береза – проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину.

Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Рязанцева отримала контузію, але попри біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.

Старший сержант Максим Ткач – при виведенні особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Крім того, глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

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