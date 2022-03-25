Тероборона вибила росіян з села Малинівка на Запоріжжі

Підрозділ територіальної оборони ЗСУ вибив росіян з села Малинівка на Запоріжжі, наразі триває зачистка населеного пункту від окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі тероборони ЗСУ пообіді в п’ятницю, 25 березня.
“Бійці одного з підрозділ ТрО Запорізької області провели наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває “зачистка” населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових”, – йдеться в повідомленні.
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