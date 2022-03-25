РФ визнала, що примусово вивозить до себе українців, – Денісова

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Російська Федерація підтвердила дані про примусове вивезення з території України 402 тисяч українців із Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в четвер, 24 березня, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Ми маємо інформацію про те, що примусово з Маріуполя, Волновахи, Станиці Луганської російські окупанти вивозять наших громадян до РФ. Я маю свідчення тих людей, яких вивезли, їхніх родичів”, – сказала омбудсмен.

За її словами, з тими, хто був на зв’язку з офісом українського омбудсмена 20 березня, сьогодні зв’язок втрачено.

Денісова розповіла, що окупанти приходять до людей у бомбосховища та забирають для примусового переміщення.

“Наприклад, на Лівому березі Маріуполя. Жінку 92 років, майже лежачу, ще одну 67-річну жінку та її чоловіка змусили сісти в автобус. Їх посадили в автобус та вивезли до Таганрога… З ними працювали співробітники ФСБ”, – розповіла Денісова.

Вона повідомила, що “підтвердили дані з РФ – вчора було 366 тисяч, а сьогодні вже 402 тисячі вивезли з України до РФ, з них 84 тисячі дітей”.

При цьому омбудсмен звернула увагу на те, що не можна однозначно сказати, чи ця цифра достовірна – “це російська пропагандистська теорія чи це справді є”.

Уповноважена ВР з прав людини додала, що це може робитися “для створення пропагандистської картинки”.

“Це громадяни України, які жили на території України, на підконтрольній Україні території”, – зазначила Денісова.

За її словами, українців спочатку утримують у фільтраційних таборах на Донеччині, потім вивозять до РФ, а тих, у кого нібито немає родичів у РФ, відправляють до фільтраційних таборів.

“Окупанти самі створюють ці “гуманітарні коридори”… Везуть в Омськ, Томськ, на Сахалін“, – додала омбудсмен.

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