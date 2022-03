“Набагато ліпше за “Берегиню”: як на базі Жіночого ветеранського руху працює лабораторія з виробництва дронів для ЗСУ

автор: Катерина Петренко

Розробник першого українського військового безпілотника для розвідувальних операцій “Берегиня”, ексконструктор “Укроборонпрому” Максим Шеремет розгорнув на базі Жіночого ветеранського руху власну лабораторію як із ремонту та модернізації квадрокоптерів, так і з серійного виробництва власних дронів.

Інженер розповів “Новинарні” про технічні характеристики власноруч створених безпілотників, їх собівартість, успішно закриті потреби українських спецпризначенців та про те, що може модернізувати ваш тепловізійний модуль, повісивши його фактично на будь-який дрон.

– Нам надійшов запит від “ССОшників” – пацанів з “передка” – на модернізацію двох коптерів. О 17-й вечора отримали термінову задачу, а о 7-й ранку наступного дня я закінчив роботу, – розповідає Максим про одне з найсвіжіших “замовлень”. – Ми встановили на отриманих двох “мавіках” зовнішній тепловізійний модуль, який складається із камери Seek Thermal Compact Pro з можливістю виявити людину в полі на відстані 500 метрів, у кущах – 200 метрів. Встановили також радіопередавач.

Загалом складові такі: модуль, коптер, акумулятор, зарядна станція, монітор, на якому це все можна переглядати.

Собівартість комплектуючих обійшлась у 25 тисяч гривень. У цю вартість входить відеопередавач, радіосистема, ПВС-система, тепловізійний модуль та виробництво рами.

У нашій лабораторії паралельно йде чотири напрямки роботи: виготовлення коптерів, їх ремонт, модернізація дронів, які до нас приходять, і серійне виробництво з нуля нормальних високоякісних дронів.

– Які характеристики дрона вашого серійного виробництва “з нуля”?

– Тактичний радіус – 8 кілометрів, час польоту – 40 хвилин. Це тепловізійний семидюймовий коптер зі спареною камерою, денного спектру.

Ми не беремо з голови технічні характеристики, а розмовляємо з хлопцями, які перебувають на передовій, і ухвалюємо рішення щодо технічного завдання відповідно до їхніх запитів.

Наприклад, хлопці потребують дрона, який літатиме на 8+ кілометрів, може працювати в темряві й висіти в повітрі більше 30-40 хвилин. Саме до цих технічних характеристик ми і прямуємо.

Собівартість нашого серійного коптера – близько 48 тисяч гривень.

Я довго займався мультикоптерною діяльністю. Тож розробка дрона серійного виробництва – накопичений багаж досвіду.

– Ще 2020 року концерн “Укроборонпром” презентував безпілотник для розвідників “Берегиня”, який ти розробляв. Це він поклав початок нинішнім коптерам твоєї дронарні?

– Ми зробили набагато ліпше!

– Як працює твоя команда, який має досвід?

– У нашій дронарні люди працюють за принципом: один інженер – один дрон. Це дозволяє систематизувати роботу та розподілити задачі між моїми інженерами.

Я не можу собі дозволити покласти відповідальну задачу серійного виробництва на недосвідченого. Також ми враховуємо, що всі хлопці у нас працюють добровільно, і завтра хтось із них може не прийти. Тому нам не підходить варіант, коли одна людина збирає одну гілку й передає іншим.

У лабораторії в мене працюють лише досвідчені інженери, які мають досвід збирання дронів. Багато людей пропонують допомогу, але перше питання, яке я їм ставлю: чи вмієте ви збирати дрони? Немає права на помилку, тому у нас працюють тільки експерти з досвідом.

– Які у вас зараз найбільші потреби?

– Передусім – гроші та тепловізійні модулі.

Компанія GRAVITY МТВ із Сум за собівартістю комплектуючих виготовила нам рами для коптерів. Постачальник привіз 15 штук коптерів і відклав для нас 15 тепловізійних модулів. Станом на сьогодні ми викупили лише п’ять штук вартістю 68 тисяч гривень на гроші фонду “Veteranka”. Два пішло на наступний день, на три інших вже черга.

По факту, на ті рами уже модулі закінчились. Тому нам дуже потрібні тепловізійні модулі будь-якого виробництва. Ми можемо модернізувати ваш тепловізійний модуль, повісивши його на будь-який дрон. Саме так ми співпрацюємо із Силами спеціального призначення: нам хлопці дають модулі, які вартують багато грошей, і ми їх вішаємо на коптери.

І, звичайно, потрібні гроші, за які ми можемо купити модулі та інші комплектуючі.

Якщо знайдемо гроші за тиждень – то проблем із тим,

щоб викупити тепловізійні модулі, не буде.

Це головна критична потреба для того, щоб наша лабораторія працювала.

На сьогодні всі комплектуючі були куплені завдяки людям, які донатять нам кошти. Я дуже вдячний хлопцям і дівчатам, які не тільки надіслали гроші, а й дарувати комплектуючі до коптерів та готові коптери.

Задачі бувають максимально різноманітні і потребують різних комплектуючих. Тож якщо у вас є будь-яка “комплектуха”, пов’язана з авіонікою, – ми будемо їй раді.

До речі, це зараз ми займаємося тільки мультикоптерною діяльністю. А невдовзі будемо займатися ще й авіонікою – збиранням літаків та монокрил.

Реквізити для переказів

IBAN: UA913052990000026005045004650

ЄДРПОУ: 43319371

Отримувач:”Жіночий ветеранський рух” (ГО ЖВР)

SWIFT

Назва підприємства/company Name. Громадська організація “Жіночий ветеранський рух”

Назва банку/Name of the bank. JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Адреса підприємства/Company address. UA 01001 м Київ вул Михайла Грушевського б.30/1 кв. 319

Призначення платежу/Purpose of payment. Charitable donation to Ukrainian militarySWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

IBAN Code (Євро) UA093052990000026005025013456

IBAN Code (Долар США) UA213052990000026003025019128

IBAN Code (Швейцарський франк) UA083052990000026007035012360

IBAN Code (Фунт стерлінгів). UA493052990000026001025018789

PayPal

email: sozvezdyeseldereya@gmail.com

name: Kateryna Pryimak

Читайте також:

“Повернись живим” за понад 18 млн грн придбав для аеророзвідки дрон, який допомагатиме нашим “Точкам-У”

У Києві на Подолі збили ворожий дрон, начинений вибухівкою