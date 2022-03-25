В районі ООС ЗСУ відбили шість ворожих атак та ліквідували майже 100 окупантів

Ілюстративне фото

У районі проведення операції Об’єднаних сил наші військові за добу відбили шість ворожих атак, знищили чимало техніки та живої сили противника.

Про це увечері в п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба ОТУ “Схід”.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак”, – йдеться в повідомленні.

Наші воїни знищили:

особового складу – до 100 осіб

танків – 8

БТР – 7 (з них пошкоджено – 1)

БМП – 7

ББМ – 1

автомобілів – 8

БПЛА – 2.

Крім того, знищена одна самохідна реактивна установка, призначена для розмінування, УР-77.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 30 – 25.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ