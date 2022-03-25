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В районі ООС ЗСУ відбили шість ворожих атак та ліквідували майже 100 окупантів

25/03/2022 21:35

У районі проведення операції Об’єднаних сил наші військові за добу відбили шість ворожих атак, знищили чимало техніки та живої сили противника.

Про це увечері в п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба ОТУ “Схід”.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська не полишають спроб  прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак”, – йдеться в повідомленні. 

Наші воїни знищили:

  • особового складу – до 100 осіб
  • танків – 8
  • БТР – 7 (з них пошкоджено – 1)
  • БМП – 7
  • ББМ – 1
  • автомобілів – 8
  • БПЛА – 2.

Крім того, знищена одна самохідна реактивна установка, призначена для розмінування, УР-77.

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