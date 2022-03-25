В районі ООС ЗСУ відбили шість ворожих атак та ліквідували майже 100 окупантів

У районі проведення операції Об’єднаних сил наші військові за добу відбили шість ворожих атак, знищили чимало техніки та живої сили противника.
Про це увечері в п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба ОТУ “Схід”.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках. Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак”, – йдеться в повідомленні.
Наші воїни знищили:
Крім того, знищена одна самохідна реактивна установка, призначена для розмінування, УР-77.
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