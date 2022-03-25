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Генерал поліції Аброськін готовий здатися в полон росіянам в обмін на можливість вивезти дітей з Маріуполя

25/03/2022 14:42

Колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін запропонував себе російським окупантам в обмін на можливість вивезти дітей з Маріуполя, який перебуває в оточенні.

На своїй сторінці у Facebook у четвер, 24 березня, він звернувся до російських загарбників із проханням впустити його в обложене місто для збору дітей та організації їхнього вивезення.

За його словами, йому потрібно три дні в Маріуполі, а на останньому блокпосту під час проїзду назад із дітьми він здасться в полон.

“Я — генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 роки організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути”, — зазначив Аброськін.

Ексзаступник голови поліції також додав, що за його участі було вбито десятки російських загарбників, а тисячі їхніх посібників — затримано.

“Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку Азов. Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються в Маріуполі”, — резюмував Аброськін.

Вдень у п’ятницю, 25 березня, Аброськін додав, що до його ініціативи готові приєднатися інші офіцери, котрі готові однією командою рятувати дітей й потім також разом здатися у полон.

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