Рашисти обстріляли евакуаційний поїзд Київ-Івано-Франківськ

Як зазначив Камишин, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

“Евакуаційний поїзд №43 “Київ—Івано-Франківськ” щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна”, – написав голова “УЗ”.

Про це повідомив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишин увечері 24 березня.

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