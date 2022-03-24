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Рада звільнила весь імпорт від мита і ПДВ

24/03/2022 18:31

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита і податку на додану вартість імпорту товарів, що ввозяться підприємствами.

Як передає “Економічна правда”, відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні в четвер, 24 березня.

Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, що ввозяться громадянами.

Крім того, законопроєкт передбачає, що за рішенням КМУ можна протягом періоду воєнного стану ввозити окремі категорії товарів без подання митникам дозвільних документів.

Закон також передбачає:

  • продовження з трьох до шести місяців терміну, протягом якого після війни необхідно подати звітність, яка не була подана;
  • звільнення від ПДВ операції із ввезення товарів “спрощенцями” 1-3 груп;
  • звільнення від сплати податку на житлову нерухомість, розташовану на територіях бойових дій за 2021 та 2022 роки.

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Україна

Рада звільнила весь імпорт від мита і ПДВ

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита і податку на додану вартість імпорту товарів, що ввозяться підприємствами. Як передає “Економічна правда”, відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні в...

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