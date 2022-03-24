Рада ухвалила закон про статус військовополонених

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Верховна Рада ухвалили закон про впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період.

Про це вдень у четвер, 24 березня, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у телеграмі.

Він зауважив, що відповідний законопроєкт №7173 “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період” підтримали 352 нардепи.

Метою його ухвалення, як йдеться у пояснювальній записці, є “врегулювання окремих правових аспектів здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими”.

Зокрема, законом внесено зміни до статті 11 Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено можливість у разі необхідності в межах однієї виправної колонії створювати сектори з різними рівнями безпеки, а також сектори для тримання осіб, узятих під варту, за умови забезпечення ізоляції від засуджених, які тримаються у цій установі.

Також встановлено, що в період дії на території України воєнного стану у зв’язку з неможливістю доставки військовополонених до тилового табору для утримання військовополонених Міноборони, таких осіб можуть тимчасово утримувати на ділянках з утримання військовополонених, які створені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, середнього та максимального рівнів безпеки або на ділянках, утворених у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Крім того, доповнюється Закон України “Про Національну поліцію” новими пунктами, відповідно до яких поліція забезпечуватиме виконання покладених на неї завдань, у тому числі в умовах воєнного стану. Доповнення стосуються питань взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених, перевірки документів з метою виявлення осіб, які самовільно залишила місце для утримання військовополонених, а також розширення переліку підстав для зупинки поліцейським транспортного засобу його перевірки та пасажирів з цією ж метою.

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