Підозра у держзраді: на Рівненщині затримали посадовця Енергоатому

Олег Бояринцев

У Рівненській області співробітники Служби безпеки України затримали посадовця НАЕК “Енергоатом” Олега Бояринцева.

Про це в четвер, 24 березня, інформує Суспільне з посиланням на пресслужбу УСБУ в Рівненській області.

Посадовця затримали напередодні на межі Рівненської та Львівської областей підозрою у співпраці з російськими окупантами. Більше деталей правоохоронці поки не повідомляють.

Олег Бояринцев працював директором з персоналу НАЕК “Енергоатом” та помічником підсанкційного народного депутата Андрія Деркача.

Членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна у фейсбуці також повідомила про затримання Бояринцева та пояснила його роль у структурі:

“Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося змінити, і не всіх заступників директорів із фіззахисту. Але Мурашова (головний інженер Запорізької АЕС Ігор Мурашов – “Н”) на ЗАЕС він пропхав на посаду, а його заступник зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над Бояринцевим суд буде швидким та за законами воєнного часу”, – написала Кошарна.

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