Home / EASTОРІЯ / І це вкрали: мелодія пісні “Вставай, страна огромная” виявилася творчістю УНР 1919 року

І це вкрали: мелодія пісні “Вставай, страна огромная” виявилася творчістю УНР 1919 року

24/03/2022 20:04

Письменник Юрій Андрухович та колектив Івано-Франківського драмтеатру розповіли справжню історію радянської військової пісні “Вставай, страна огромная” – виявляється, це українська мелодія, написана 1919 року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН каналу “1+1”, що вийшов 24 березня – через місяць, як російські війська вторглися в Україну.

“Пісня, яку ви зараз почуєте, добре знайома всім, – розповів на відео Юрій Андрухович. – Вона нібито народилася в один із перших днів після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз 1941 року. Текст її нібито написав російський поет Васілій Лєбєдєв-Кумач. І це справді так. Він написав ці слова. А от мелодію вкрадено. Мелодія народилася значно раніше – 1919 року у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки. І називається ця пісня – “Повстань, народе мій”.

“І хай ця пісня знову надихає нас, українців, на священну відсіч російським окупантам. Ми переможемо”, – заявив Андрухович.

Хор Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру виконав героїчну пісню в її первісній українській редакції.

Читайте також:
Гурт “Без обмежень” видав новий кліп на пісню “Вільні люди”

Командувач ООС Олександр Павлюк заспівав із “Новинарнею” пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

І це вкрали: мелодія пісні “Вставай, страна огромная” виявилася творчістю УНР 1919 року

Письменник Юрій Андрухович та колектив Івано-Франківського драмтеатру розповіли справжню історію радянської військової пісні “Вставай, страна огромная” – виявляється, це українська мелодія, написана 1919 року. Про це йдеться в сюжеті...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse