І це вкрали: мелодія пісні “Вставай, страна огромная” виявилася творчістю УНР 1919 року

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Письменник Юрій Андрухович та колектив Івано-Франківського драмтеатру розповіли справжню історію радянської військової пісні “Вставай, страна огромная” – виявляється, це українська мелодія, написана 1919 року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН каналу “1+1”, що вийшов 24 березня – через місяць, як російські війська вторглися в Україну.

“Пісня, яку ви зараз почуєте, добре знайома всім, – розповів на відео Юрій Андрухович. – Вона нібито народилася в один із перших днів після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз 1941 року. Текст її нібито написав російський поет Васілій Лєбєдєв-Кумач. І це справді так. Він написав ці слова. А от мелодію вкрадено. Мелодія народилася значно раніше – 1919 року у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки. І називається ця пісня – “Повстань, народе мій”.

“І хай ця пісня знову надихає нас, українців, на священну відсіч російським окупантам. Ми переможемо”, – заявив Андрухович.

Хор Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру виконав героїчну пісню в її первісній українській редакції.

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