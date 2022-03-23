У Москві суд визнав плакат “Фашизм не пройде” дискредитацією ЗС Росії

Це не анекдот: Тверський районний суд Москви визнав плакат “Фашизм не пройде” у руках активістки дискредитацією збройних сил Росії.

Про це 23 березня повідомило російське правозахисне видання “ОВД-Інфо”.

Відповідно до матеріалів адміністративного провадження, суд оштрафував громадську активістку Анну Кречетову на 50 тисяч рублів за одиночний пікет із таким плакатом за адміністративною статтею про дискредитацію російських військових (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

“Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до збройних сил Російської Федерації”, – йдеться у матеріалах справи.

Крім того, згідно з рішенням суду, вираз “фашизм не пройде” є “публічним закликом перешкоджання використання ЗС РФ у зазначених цілях, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ”.

Читайте також:

“У цій ситуації ми – фашисти”: полонені шпигуни РФ на брифінгу у Києві. ВІДЕО