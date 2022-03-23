Штучний інтелект допоможе повідомляти родичів про загиблих в Україні окупантів, – Федоров

Ілюстрація: "Мілітарний"

Міністерство цифрової трансформації повідомлятиме родичів всіх загиблих росіян про їхню ліквідацію на війні в Україні.

Про це вранці в середу, 23 березня, повідомив глава відомства Михайло Федоров у телеграмі.

Для цього використають технології штучного інтелекту.

За допомогою розпізнавання облич знаходитимуть профілі в соціальних мережах. Вони порівнюватимуть фото трупів росіян і фотографії, які ті розміщували в своїх профілях за життя.

“Використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоби повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про “спецоперацію”, на якій “немає строковиків” і де “ніхто не вмирає”, – вказав Федоров.

Це стало можливим завдяки тесту в “Дії” технології розпізнавання облич при підписі документів, яку використовували для генерування COVID-сертифікатів.

“Ми всі змінилися. Ми почали робити те, що навіть уявити не могли ще місяць тому“, – сказав урядовець.

За його словами, також будуть використані напрацювання при розробці CRM, яка мала обслуговувати клієнтів “Дії”. Тепер вона працюватиме для автододзвону родичам загиблих окупантів.

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