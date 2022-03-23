Рашисти застосувала біля Ірпеня заборонені фосфорні боєприпаси, – мер

Російські війська обстріляли Ірпінь Київської області фосфорними боєприпасами.
Про це вдень у середу, 23 березня, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у телеграмі.
“Вчора, 22 березня, пізно ввечері російські загарбники застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси. Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь”, – ідеться у повідомленні.
Маркушин наголосив, що використання таких видів зброї проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.
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