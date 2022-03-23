Nestle нарешті призупиняє в Росії роботу, але тільки двох брендів

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Компанія Nestle оголосила, що призупиняє роботу KitKat і Nesquik у Росії через агресію щодо України.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook у середу, 23 березня.

“Ми призупиняємо розвиток та присутність відомих брендів Nestlé, серед яких, KitKat і Nesquik. Ми вже зупинили імпорт і експорт некритичних продуктів з та у Росію, припинили рекламу та призупинили всі капітальні інвестиції в країні. Звичайно, ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо Росії”, – повідомили на сторінці компанії.

У Nestle повідомили, що не планують “отримувати жодного прибутку в цій країні і відповідно не платитимемо податків з нього в майбутньому в Росії”.

Щоправда, діяльність компанії в РФ буде мінімізована – тут продаватимуть дитяче та спеціальне медичне харчування.

“Така діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це підтримання принципу забезпечення права на харчування”, – пояснили в Nestle і додали, що “будь який прибуток буде спрямований на гуманітарну допомогу”.

Компанія наголосила, що виділяє для України та її громадян-біженців фінансову і гуманітарну допомогу і продовжить це робити.

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