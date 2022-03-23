Home / Війна / Ліквідовано ворожого командира бригади морпіхів Шарова, що хотів штурмувати Одесу

Ліквідовано ворожого командира бригади морпіхів Шарова, що хотів штурмувати Одесу

23/03/2022 13:11

Українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Російської Федерації полковника Олексія Шарова.

Він командував загарбниками, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом та Маріуполем.

Про це вранці в середу, 23 березня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

“Командира бригади морської російської піхоти наші військові знищили. І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…”, – сказав Братчук.

Він також опублікував фото за написом: “Груз 200″. Командир 810-ї гвардійської окремої бригади морської піхоти полковник Олексій Шаров”.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 28 – 23.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 42
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Всі 4 чинні АЕС України продовжують стабільно виробляти електроенергію

Усі чотири чинні АЕС України продовжують стабільно виробляти електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни. Про це вранці в середу, 23 березня, повідомляє...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse