Ліквідовано ворожого командира бригади морпіхів Шарова, що хотів штурмувати Одесу

Українські захисники знищили командира бригади морської піхоти Російської Федерації полковника Олексія Шарова.
Він командував загарбниками, які хотіли штурмувати Одесу, але були ліквідовані під Миколаєвом та Маріуполем.
Про це вранці в середу, 23 березня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
“Командира бригади морської російської піхоти наші військові знищили. І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…”, – сказав Братчук.
Він також опублікував фото за написом: “Груз 200″. Командир 810-ї гвардійської окремої бригади морської піхоти полковник Олексій Шаров”.
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