Кремль готується заблокувати виїзд із окупованого Криму

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Сили росгвардії готуються блокувати рух по Кримському мосту в бік Російської Федерації. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим “терористичним атакам”.

“Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи”, – йдеться в повідомленні.

Обмежуючи можливість виїзду з Криму, президент РФ Володимир Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян Росії, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

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