У Пентагоні вважають, що ЗСУ здатні й готові повернути окуповані території, – CNN

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У міністерстві оборони США вважають, що українські військові здатні і можуть відбити у ворога окуповані Російською Федерацією території.

Про це ввечері у вівторок, 22 березня, інформує CNN із посиланням на високопосадовця міністерства оборони США.

За його словами, Збройні сили України намагаються повернути території, які окупували росіяни протягом останніх кількох днів.

Американський посадовець назвав українських воїнів “здатними і готовими” зробити це.

Він навів приклади того, як українці воюють за повернення Херсона, а також відтісняють російські війська з північного сходу біля Миколаєва, щоби змусити їх перепозиціонуватися на південь від міста.

Чиновник попередив, що США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною “ширшого оперативного плану” українців чи ні.

За його словами, українська оборона – “спритна та гнучка”.

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