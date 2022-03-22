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У громадян України, що тікають від війни до Криму, окупанти відбирають паспорти

22/03/2022 18:36

У громадян України, які тікають від війни на територію анексованого Криму, окупаційні адміністрації РФ вилучають українські паспорти та надають “свідоцтва”, що не мають жодної юридичної сили.

Про це інформує пресслужба представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

“Після перетину адмінмежі людей, які потрапили до тимчасово окупованого Криму, примушують стати на так званий облік. При реєстрації в окупаційній “федеральній міграційній службі” РФ у Криму співробітники цих окупаційних органів вилучають паспорт громадянина України, а натомість видають так зване свідоцтво “на отримання тимчасового притулку на території РФ”, – йдеться в повідомленні, опублікованому пізно ввечері 21 березня.

У представництві президента наголосили, що ці папери не мають жодної юридичної сили на території України чи інших цивілізованих країн, в тому числі не є документом, що посвідчує особу.

“Закликаємо громадян України під будь-якими, приводами заради вашої безпеки та збереження належних документів, ухилятись від такої взаємодії з окупаційною владою та не віддавати окупаційним силам свої паспорти та інші документи, видані Україною”, – попередили у відомстві.

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