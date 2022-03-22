Під Кривим Рогом ворожа ДРГ підірвалася на міні

На мінних загородженням навколо Кривого Рогу Дніпропетровської області на одному з полів підірвалася машина диверсійно-розвідувальної групи російських окупантів.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує пресслужба командування територіальної оборони міста.

“Зупинені силами ЗСУ на далеких підступах до Кривого Рогу окупаційні війська намагаються проникнути ближче до міста невеликими групами, а також направляють розвідувальні групи на автомобілях, відібраних у мешканців окупованих районів.

Всі такі спроби успішно припиняються. Ефективну роль в обороні відіграють і заміновані загородження, встановлені ЗСУ. Під ранок на одному з таких загороджень підірвався автомобіль з ДРГ росіян”, – йдеться в повідомленні.

Пресслужба міськради Кривого Рогу додає, що знайдені у залишках автомобіля документи вивчають фахівці.

Представниця бригади тероборони Кривого Рогу Алла Нікіцька зазначила, що у зв’язку з масовим мінуванням територій для недопущення ворога, всі мешканці міста і Криворізького району зобов’язані максимально суворо дотримуватися правил пересування по місцевості за межами населених пунктів.

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