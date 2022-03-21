Президент утворив у Гостомелі військову адміністрацію

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У Київській області утворена Гостомельська селищна військова адміністрація.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі президента №156/2022 від 21 березня.

“На виконання Закону України “Про правовий режим воєнного стану” постановляю:

1. Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області.

2. Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу”, – йдеться в документі, що набирає чинності з дня його оприлюднення.

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