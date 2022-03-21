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Посольство Франції й надалі працюватиме у Львові, Париж шле гуманітарну допомогу

21/03/2022 15:06

Франція не збирається найближчим часом евакуйовувати своїх дипломатів з України, її посольство й надалі працюватиме у Львові.

Про це в понеділок, 21 березня, заявив на брифінгу у медіацентрі “Україна” у Львові Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За словами Понсена, дипломати та уряд його держави продовжать підтримувати Україну під час боротьби з російською агресією.

Товари широкого вжитку, автомобілі для служби з надзвичайних ситуацій, карети швидкої допомоги – це та багато іншого входить до списку гуманітарної допомоги, яку Франція скеровує до України.

Етьєн де Понсен розповів, що гуманітарні вантажі з Франції спочатку прибувають до польських міст Люблін та Перемишль, далі їх переправляють до України, зокрема через Львів.

Також, за словами посла, Франція продовжує приймати біженців з України. Наразі розмістили близько тисячі людей.

Загалом, нині у Львові працюють посли кількох країн. Серед них – дипломатичні представники Франції, Литви, В’єтнаму та ін.
Як відомо, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша повідомив, що Словенія поверне дипломатичну місію до прифронтового Києва. З відповідним проханням до нього звернулися самі працівники посольства.

Медіацентр “Україна” днями почав роботу у Львові, його очолив колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко.

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Україна

Посольство Франції й надалі працюватиме у Львові, Париж шле гуманітарну допомогу

Франція не збирається найближчим часом евакуйовувати своїх дипломатів з України, її посольство й надалі працюватиме у Львові. Про це в понеділок, 21 березня, заявив на брифінгу у медіацентрі “Україна”...

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