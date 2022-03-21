Меджліс закликає влаштувати на півдні “рейкову війну”

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У Меджлісі кримськотатарського народу вважають, що “рейкова війна” на окупованих територіях повинна початися з Керченського мосту. Адже по ньому в Україну перекидається вся військова техніка окупантів.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв у фейсбуці.

”Підтримую ініціативу Олексія Арестовича щодо рейкової війни противнику на окупованих територіях. При цьому хочу звернути увагу, що первинним є постачання до Криму з Росії Керченським мостом”, – написав Барієв.

Він зазначив, за даними його джерела, перекидання військової техніки та особового складу Збройних сил РФ знову відновилося по Керченському мосту.

“Якщо раніше ми розглядали міст як шлях втечі російських військових та колаборантів із Криму, то зараз його треба розглядати як міст смерті, через який системно перекидається військова техніка Росії для вбивства мирних громадян України”, – повідомив Барієв.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович пропонував влаштувати “тотальну рейкову війну” противнику на окупованих територіях, насамперед за напрямками Крим – Мелітополь, Крим – Херсон, Валуйки – Куп’янськ, Гомель – Київ (загальний напрямок), Брянськ – Київ (загальний напрямок).

Зрив постачання російських військ залізницею може радикально змінити ситуацію на користь України, однак Арестович попередив про необхідність “тверезо оцінити свої сили та можливості”, адже шляхи сполучення охороняються противником.

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