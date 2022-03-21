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Захисники Маріуполя знищили два танки, 17 окупантів і потопили ворожий катер

21/03/2022 17:23

Захисники Маріуполя знищили два російських танки, потопили ворожий катер, ліквідували 17 загарбників та захопили трофейну зброю.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, інформує пресслужба окремого загону спецпризначення “Азов” у телеграмі.

“За минулу добу бійцями полку “Азов” було знищено два танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер проєкту 03160 “Раптор”, – йдеться в повідомленні.

Також українські оборонці захопили трофейне озброєння ворога.

Зокрема, РПГ-30, ПТУР “Фагот”, АГС-17, крупнокаліберний кулемет “Корд”, РПВ “Джміль”.

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