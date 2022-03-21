Київська тероборона шукає спеціаліста з аеророзвідки

Територіальна оборона міста Києва шукають спеціаліста з аеророзвідки.
Про це у понеділок, 21 березня, повідомило агентство з працевлаштування Lobby X.
Обов’язкові вимоги:
CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою “Спеціаліст з аеророзвідки до ТрО”.
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