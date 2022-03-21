Київська тероборона шукає спеціаліста з аеророзвідки

Ілюстративне фото

Територіальна оборона міста Києва шукають спеціаліста з аеророзвідки. Про це у понеділок, 21 березня, повідомило агентство з працевлаштування Lobby X. Обов’язкові вимоги: досвід в аеророзвідці

хороша фізична форма

досвід роботи в АТО/ООС або досвід проходження будь-яких вишколів буде перевагою CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою “Спеціаліст з аеророзвідки до ТрО”. Читайте також:

Збройні сили України шукають ІТ-фахівців



Редактор: Людмила Кліщук