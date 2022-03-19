Збройні сили шукають ІТ-фахівців

Ілюстративне фото

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою “ІТ-фахівець до ЗСУ”.

Відповідне оголошення оприлюднило агентство з працевлаштування Lobby X у суботу, 19 березня.

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