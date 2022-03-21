Кремль заявив, що припинення вогню на час переговорів з Україною не буде

На час переговорів Росії та України не діятиме режим припинення вогню. У президента РФ Володимира Путіна пояснюють це тим, що паузи використовуються українською стороною для перегрупування.
Про це в понеділок, 21 березня, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише “РБК”.
Зокрема, Пєскова запитали, чи діятиме режим припинення вогню на переговорах, він відповів таке:
“Ні. Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується … підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових. Так було неодноразово, це, звичайно, ускладнює процес”, – відповів він.
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