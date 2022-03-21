Десантники знищили колону забезпечення російських окупантів. ВІДЕО

Фото: ГШ ЗСУ

Десантно-штурмові війська ЗСУ продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів. Про це в неділю, 20 березня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ та 25-та окрема повітрянодесантна бригада ЗСУ. “Гори-гори ясно. Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів. Їх підтримують українські оборонці по всій Україні. А обороняє зараз Україну весь її народ”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук