Десантники знищили колону забезпечення російських окупантів. ВІДЕО

Десантно-штурмові війська ЗСУ продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів.
Про це в неділю, 20 березня, інформує пресцентр Генштабу ЗСУ та 25-та окрема повітрянодесантна бригада ЗСУ.
“Гори-гори ясно. Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують нищити колони забезпечення російських окупантів. Їх підтримують українські оборонці по всій Україні. А обороняє зараз Україну весь її народ”, – йдеться в повідомленні.
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