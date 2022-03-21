Десантники 80-ї бригади вибили росіян із села на Миколаївщині

Фото: Армія.Інформ

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ на Миколаївщині звільнили село від російських терористів.

Про це у понеділок, 21 березня, повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

“Південь України, Миколаївська область. Уздовж доріг часто зустрічається знищена російська техніка з латинською літерою “Z”. Це все, що залишилось від колон російських окупантів, яку знищила вогнем артилерія 80-ї одшбр ДШВ ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи ДШВ оточили село з флангів, провели короткий бій, в результаті якого сили противника були знищені. Також під час цієї операції десантники захопили озброєння та військову техніку, відповідні документи тощо.

Окрім цього, десантники затримали та передали співробітникам СБУ місцеву мешканку, яка за 1000 рублів зливала загарбникам адреси учасників АТО та патріотично налаштованих громадян.

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