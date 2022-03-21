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Біля Чугуєва ЗСУ збили російський винищувач і два БПЛА

21/03/2022 16:54

Мобільні підрозділи Збройних сил України біля Чугуєва Харківської області збили винищувач російських інтервентів.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після загорання на низький висоті – літак упав зі сторони Російської Федерації.

Також уранці в Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати “Орлан”.

“Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіації російського ворога”, – написав Синєгубов.

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