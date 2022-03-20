Росіяни за добу дев’ять разів атакували позиції ЗСУ на Донбасі, але зазнали втрат

Російські окупаційні війська протягом неділі, 20 березня, дев’ять разів атакували позиції ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, але самі понесли втрати.
Про це повідомили увечері у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“У районі оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські фашистські війська 9 разів атакували позиції українських захисників. На всіх напрямках ворога було відкинуто, в результаті чого окупанти понесли втрати в живій силі та техніці”.
Список втрат:
“З кожним новим днем наші військовослужбовці все більше переконуються, що синдром «Чорнобаївки» притаманний не тільки російським генералам, здається ним хворіють всі окупанти без виключення”, – додали в ОТУ “Схід”.
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